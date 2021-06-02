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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Uludağ'a haziran karı

BURSA - Uludağ'a haziran karı

- Uludağ'da yoğun sis ve kar yağışı ile ilgili görüntülerBURSA (AA) - Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a, haziran ayında kar yağdı. Bursa 'da etkili olan yağmur gece saatlerinde Uludağ'da kara dönüştü. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle Oteller Bölgesi beyaza büründü.Uludağ'da yoğun sis ve sulu kar belli aralıklarla etkili oluyor.

Cenin Haziran Ayı Gesi Kar Yağışı 

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