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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Üç kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

BURSA - Üç kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı



: - Olay yerinden görüntüler - Polis aracındaki zanlının görüntüsü - Olayda kullanılan bıçağın incelenmesi - Olay yeri inceleme çalışmasıBURSA (AA) - Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, biri durdurduğu taksinin yolcusu olmak üzere üç kişiyi bıçakla yaraladı.Alınan bilgiye göre, İntizam Mahallesi'nde yolda yürüyen Koray B'den cep telefonunu isteyen şüpheli İ.D. (19), cep telefonunu vermemesi üzerine Koray B'yi bacağından ve kolundan bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Daha sonra Gaziakdemir Mahallesi'ne giden şüpheli, burada tartıştığı özel güvenlik görevlisi Abdullah Y'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Abdullah Y. de sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.Ardından Bursa - Ankara Yolu Kültürpark mevkisi yan yolunda bir taksiyi önüne geçerek durduran İ.D, araca binmek istedi. Takside yolcu olarak bulunan Ümit P'nin duruma itiraz etmesi üzerine zanlı bu kişiyi göğsünden bıçakladı.Taksi sürücüsü yaralanan kişiyi olay yeri yakınlarındaki özel hastaneye götürdü. Ümit P'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakalanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Güvenlik Görevlisi Özel Güvenlik Özel Güvenlik Görevlisi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

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