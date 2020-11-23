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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - 'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

BURSA - 'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

BURSA - "Tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı - Tırnakçılık olayına karıştığı iddia edilen şahıslar, polisler tarafından gözaltına alınması Bursa 'da "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli yakalandıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 6 kadın gözaltına alındı. İlçedeki Sarraflar Çarşısı bölgesinde bazı iş yerlerine giren kadınlardan şüphelenen esnaf, durumu polis ekiplerine bildirdi. "Tırnakçılık" yöntemiyle esnafı dolandırmaya çalıştığı öne sürülen 6 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi.

Polis Akalan Dolandırıcılık Polis Ekipleri Basın Mensupları 

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