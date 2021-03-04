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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURSA - Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

BURSA - Tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

- Tırla hafif ticari aracın çarpışması - Kaza yerinden detaylar - Yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılması Bursa 'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.İnegöl - Yenişehir kara yolunda, İsmail Taşan (66) yönetimindeki 16 P 8548 plakalı hafif ticari araç ile Hakan Kefli'nin kullandığı 14 DF 406 plakalı tır çarpıştı.Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Taşan ve yanındaki Atike Taşan (64) yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Atike Taşan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ticari Araç 

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