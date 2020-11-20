Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Tırla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA - Tırla çarpışan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti

- Kaza yapan araçlar - Araçlarda meydana gelen hasar - Ekiplerin araçta sıkışanları kurtarma çalışmaları - Ambulansta kazadan etkilenen küçük çocuk - Ambulansın olay yerinden gidişi - Kazaya karışan tır - Hayatını kaybeden sürücünün yakınlarıBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.Bilal Turan (22) idaresindeki 16 AKP 817 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi - İznik kara yolu Mezbaha mevkisinde Mahmut Önder'in kullandığı 16 KL 9014 plakalı üzerinde traktör taşıyan tırla çarpıştı.Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, başka bir otomobille daha çarpışarak devrildi.Araçta sıkışan sürücü Turan hayatını kaybetti.Kaza yerine gelen Bilal Turan'ın ağabeyi Yunus Turan güçlükle sakinleştirildi.

Küçük Çocuk Ticari Araç 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement