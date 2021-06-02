BURSA - Tirilye'de sağanak, parke taşlarını yerinden söktü
- Mahalleden detaylar - Ekiplerin çalışmasından detaylar - Vatandaşlar ve Muhtar Süleyman Alkız ile röportajlarBURSA (AA) - Bursa 'nın Mudanya ilçesinde şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki turistik bölge Zeytinbağı (Tirilye) Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde üzerinde bulunan iş yerleri ve evlerin önündeki masa ve sandalyeler yağışla sürüklendi.Yaklaşık 3 saat etkili olan yağışta Aspurya mevkisinde tarımsal alanlar da sular altında kaldı.Bazı cadde ve sokakların zeminindeki parke taşları, suyun şiddetinin etkisiyle yerinden sökülerek etrafa dağıldı. Kimi bölgelerde ise zeminde bulunan asfaltta yarıklar meydana geldi.Ayrıca, mahallenin içinde yer yer su, çamur ve taş birikintileri oluştu.Vatandaşlar, suları ev ve iş yerlerinden kendi imkanlarıyla tahliye etti.Belediye ve BUSKi ekipleri, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için iş makineleriyle çalışmasını sürdürüyor.Tirilye Mahallesi Muhtarı Süleyman Alkız, AA muhabirine, sabaha karşı yaşanan kuvvetli yağış nedeniyle mahallede sel oluştuğunu söyledi.
Mahallenin ana giderinin yağış nedeniyle tıkandığını belirten Alkız, "Önce mevcut gideri açtık. Bazı caddeler tamamen taşlarla kaplı şekildeydi ve yollar kapanmıştı. BUSKİ ekipleri ve vatandaşa ait kepçeyle yolları açtık. Ardından belediye ekipleri de geldi. Onlarla da yolları açmak için müdahale ettik. Bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Onların tespitini yaptık. Kaymakamlığa ve belediyeye bildirdik. Daha önce 2005, 2006 ve 2014 yıllarında da kuvvetli yağışlar olmuştu ama onlar bugünkü kadar kuvvetli değildi. Mahallenin giderleri tıkandı ve yağış sele dönüştü." dedi. Alkız, yağış nedeniyle mezarlık yolu taşlarının okulun önüne geldiğini, temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.Bazı vatandaşlar da böyle şiddetli yağışı uzun zamandır ilk defa gördüklerini söyledi.
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