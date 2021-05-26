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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti

BURSA - Tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti

- Olay yerinden detaylar Bursa 'da tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar ettiBURSA (AA) - Bursa 'da bir kişi tartışma sırasında kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.Hasan A, kardeşi İbrahim A'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki evine geldi.Henüz bilinmeyen nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Hasan A, silahla önce kardeşini, sonra kendini vurdu.Evdeki kız kardeşlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.Hasan ve İbrahim A'nın cesetleri otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis Psikoloji Bild Kız Kardeş Polis Ekipleri 

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