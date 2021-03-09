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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

BURSA - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

- Şahısların evlerinde yapılan arama Bursa 'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandıBURSA (AA) - Bursa 'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.Karacabey ilçesinde ikamet eden H.A'nın (31) elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan tablo, deri kitap ve tarihi objeleri satmak için alıcı aradığını belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 1 ikona tablo, 1 taş kutu içinde deri yazmalı kabartmalı el kitabı, 2 bronz figürlü obje, 1 bronz Eros heykeli, 1 Bizans dönemine ait altın para ve 1 Hardiyanus dönemine ait bronz sikke ele geçirdi.Ekipler, tarihi eserleri satmak isteyen H.A. ile beraberindeki 5 kişiyi gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ele geçirilen malzemeler Bursa Müzeler Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Adli Kontrol Kaçak Akalan Harekete Geç Tarihi Eser Kaçakçılığı 

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