Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

BURSA - Sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

- Olay yeri görüntüsüBURSA (AA) - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, ilçenin yazlık bölgelerinden Küçükkumla Mahallesi'nde, Kanal Boyu mevkisindeki evinden çıkan Nizamettin Güngörmüş'e (55) sokakta tüfekle ateş edildi.Güngörmüş'ün yere yığılmasının ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.Sağlık görevlilerince yaşamını yitirdiği belirlenen Güngörmüş'ün cansız bedeni hastane morguna gönderildi.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Güngörmüş ile aralarında önceden tartışma geçtiği öne sürülen ve komşusu olduğu öğrenilen Tuna T'yi gözaltına aldı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hastane Silahlı Saldırı Gözaltı Polis Ekipleri Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement