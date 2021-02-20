BURSA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Ekiplerin denetlemelerinden detaylarBURSA (AA) - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa , Eskişehir ve çevre illerde sessizlik hakim oldu. Bursa 'da kısıtlama saatleri dışında vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.Polis ve bekçiler birçok noktada uygulama yaparken, vatandaşların büyük ölçüde riayet ettiği kısıtlama nedeniyle şehrin en işlek yerlerinden Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Ulu Cami çevresi sessizliğe büründü.Öte yandan ana caddelerde araç yoğunluğu da dikkati çekti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım