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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

BURSA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Ekiplerin denetlemelerinden detaylarBURSA (AA) - Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa , Eskişehir ve çevre illerde sessizlik hakim oldu. Bursa 'da kısıtlama saatleri dışında vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.Polis ve bekçiler birçok noktada uygulama yaparken, vatandaşların büyük ölçüde riayet ettiği kısıtlama nedeniyle şehrin en işlek yerlerinden Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Ulu Cami çevresi sessizliğe büründü.Öte yandan ana caddelerde araç yoğunluğu da dikkati çekti.

Koronavirüs 

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