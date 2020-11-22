Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
BURSA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

BURSA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Bursa 'nın meydan ve işlek caddelerinden görüntülerBURSA (AA) - Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların riayet ettiği görüldü.
İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı.
Bursa 'da işlek cadde ve meydanlar, şehirlerarası otobüs terminali ve tarihi mekanlar kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Koronavirüs Otobüs Terminali Şehirlerarası Otobüs Polis Ekipleri Tarihi Mekan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement