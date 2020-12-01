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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
BURSA - Sokağa çıkma kısıtlaması

BURSA - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Bursa Acemler polis noktasından drone detayları - Polis noktasından detaylarBURSA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Bursa , Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te sessizlik hakim oldu.İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.
Bursa 'da vatandaşların sıklıkla kullandığı işlek cadde ve meydanlar, yollar, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.Polis ekipleri kent genelinde önlem alarak denetim yaparken, vatandaşların da sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Polis Koronavirüs Akkale Polis Noktası 

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