BURSA - Sis etkili oluyor

- Kentten sis görüntüleriBURSA (AA) - Bursa 'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü.Sisin özellikle görüldüğü Uludağ yolunda sürücüler trafikte ilerlerken, yayalar da iş yerlerine giderken zorluk çekti.Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
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