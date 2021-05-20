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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURSA - Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

BURSA - Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olaya müdahalesi - Yaralının hastaneye götürülmesi - Gözaltına alınan şahısların görüntüleriBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Arapzade Mahallesi'nde B.A. (26) ile S.D. (27) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. yanında bulunan bıçakla arkadaşı B.A'ya saldırdı.Daha sonra evine giderek pompalı tüfek alan B.A. önce S.D'ye daha sonra etrafa rastgele ateş etti.S.D, bacağından yaralanırken silahtan çıkan saçmalar bir hafif ticari araç, bir minibüs ve bir otomobile zarar verdi.İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı S.D, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken B.A ise gözaltına alındı.B.A'nın daha önceden uyuşturucu kullanmak ve farklı suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlk Müdahale Uyuşturucu Silahlı Kavga Ticari Araç Pompalı Tüfek 

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