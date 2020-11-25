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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA - Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

- Olay yerinden görüntülerBURSA (AA) - Bursa 'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.Merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi, Değirmen Yolu sokakta bulunan bir çiftlikte İ.I. (55) ile Z.Y. (43) arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.I'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Z.Y'ye ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Polis Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 

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