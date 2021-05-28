Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi

BURSA - Seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldi



Görüntü Dökümü: - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Bursa 'da seyir halindeki araca silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 4'e yükseldiBURSA (AA) - Bursa 'nın Nilüfer ilçesinde aracıyla seyir halindeyken ateş edilen sürücünün yaralanmasıyla ilgili bir şüpheli daha gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Mirali Güreşçi'nin (29) hafif ticari araçla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 kişinin ardından şüphelilerle aynı araçta olduğu iddia edilen E.Y. (29) adlı kadını da gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B. (38). ile B.S. (25), K.T. (23) ve E.Y. adliyeye sevk edildi.Hastanede tedavisi süren Güreşçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Mudanya'dan Bursa istikametine 16 Z 3189 hafif ticari araçla seyir halinde olan Mirali Güreşçi'ye, Karaman Mahallesi İzmir Yolu ayrımında yanından geçen otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu başından yaralanmıştı.

Bild Akalan Silahlı Saldırı Ticari Araç Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement