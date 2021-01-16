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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa şehir merkezinde yoğun kar

Bursa şehir merkezinde yoğun kar

Kar yağışında denetim yapan polisler

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-Şehir merkezinde yağış detayı

( BURSA )- Denetim noktalarında kontrol yapan polis ekipleri yağışa rağmen görevlerini yerine getiriyor BURSA

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan Bursa ve çevre iller için yoğun kar yağışı uyarısında öngörülen saat 18.00 iken şehir merkezinde yağış 16:00'dan itibaren başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara Bölgesinde bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra bölge genelinde, kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde bu gece ve yarın (17.01.2021 Pazar) yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. Ancak şehir merkezinde yoğun kar yağışı saat 16:00 itibariyle başladı.
Şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen kısıtlama denetimleri ise kar yağışına rağmen devam etti. Polis ekipleri yoğun kar yağışına rağmen noktalardaki denetimlere aralıksız olarak devam ediyor.
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