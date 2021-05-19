Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Sanayi sitesindeki 3 iş yerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

BURSA - Sanayi sitesindeki 3 iş yerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı

- Şüpheli şahsın yangını çıkarma görüntüleri - Şahsın yakalanması ve emniyete götürülmesiBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan 3 farklı iş yerinde çıkan yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinin içerisindeki 3 iş yeri, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.
Aynı bölgede araç lastiklerini de yakan şüpheliler, bölgeden kaçarak uzaklaştı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Polis Sağlık Ekibi Akalan Sanayi Sitesi Trol 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement