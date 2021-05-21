BURSA - Sağanak nedeniyle taşan dere suları iş makinelerini sürükledi
- Derenin taşması sonucu oluşan zarar - Sular altında kalan iş makineleri - Yıkılan ağaçlar - Selden etkilenen bölge sakinleri ile röportaj - İş makinelerinin çalışmaları Bursa 'da sağanak nedeniyle taşan dere suları iş makinelerini sürüklediBURSA (AA) - Bursa 'nın Karacabey ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dere suları, tarım arazilerine ve bölgede bulunan iş makinelerine zarar verdi.İlçenin kırsal Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Yeşildere, sağanak nedeniyle taştı.Taşkın sebebiyle bölgedeki tarım arazileri su altında kaldı, ağaçlar kökünden söküldü. Mahalledeki bazı evleri su bastı.Karacabey - Çanakkale kara yolu da taşan sular nedeniyle araç trafiğine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. - Taşan sular iş makinelerini sürüklediTaşkında bir çiftçiye ait traktör suda sürüklendi, bölgede bulunan iş makineleri de zarar gördü. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve itfaiye ekipleri, evlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı.Ayrıca bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE arama kurtarma ve itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.
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