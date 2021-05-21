Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı

BURSA - Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı

- Kaza yapan araçlardan görüntüler - Yaralılar - Hastaneden görüntüler - Ambulans ve trafik polisi Bursa 'da sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralıBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobile arkasından gelen cipin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Orhangazi'den Bursa istikametine giden Mustafa Türkyılmaz (38) idaresindeki 16 VS 250 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.Bu sırada arkasından gelen Cengiz Fidanlı (51) yönetimindeki 16 JJ 742 plakalı cip de devrilen otomobile çarptı.Kazada, sürücüler ile Eylül Türkyılmaz (7) yaralandı. Yaralı baba ve kızı 122 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan diğer aracın sürücüsü Cengiz Fidanlı ise ayakta tedavi edildi.

Polis Trafik Polisi 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement