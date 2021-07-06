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BURSA - Sağanak etkili oldu
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - Sağanak etkili oldu

BURSA - Sağanak etkili oldu

- Yağış görüntüsü - Trafikte ilerleyen araçlardan detaylar - Yollardaki su birikintilerinden görüntüler Bursa 'da sağanak etkili olduBURSA (AA) - Bursa 'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Gürültü Akalan Trafik Yoğunluğu Bodrum Sağanak 

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