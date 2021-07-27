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BURSA - Safkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
BURSA - Safkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildi

BURSA - Safkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildi

- Satışa çıkarılan Safkan Arap tayları - İhalenin yapıldığı alan ve ihale katılanlar - Tekliflerin yapılmasıSafkan Arap taylarının satışından 3,1 milyon lira gelir elde edildiBURSA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 34 safkan Arap tayından 3 milyon 112 bin lira gelir elde edildi.Açık artırma usulüyle yapılan ihalede, 43 safkan Arap tayı satışa sunuldu. Bu taylardan 34'ü, 20 bin ila 315 bin liradan alıcı buldu.İhalenin en pahalısı, Cenk Kılıç tarafından 315 bin liraya alınan "Kuzgun Efe" adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu.Bu tayı, Tekin Biricik'in 230 bin liraya satın aldığı "Doruğun Ayazı" isimli 2 yaşındaki erkek tay ile 211 bin liraya Serdar Yavuz'un aldığı "Kürşat Batu" adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi.İşletmenin, bu 34 tayın satışından 3 milyon 112 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Ihale Lyon Bild İha 

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