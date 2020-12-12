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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

BURSA - Polisten kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

- Zanlının sağlık kontrolü sonrası ekip otosuna bindirilmesiBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında polisten kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı.Osmanbey Caddesi'nde bisikletiyle giden Y.Ü'yü durduran polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kimlik kontrolü yaptı.Şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.Bunun üzerine polis ekiplerinden koşarak kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.Zanlının kullandığı bisikletin de çalıntı olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

Hırsızlık Zanlısı Polis Merkezi Bisiklet Hırsız Polis Ekipleri 

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