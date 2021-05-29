Bursa polisinden gece yarısı baskın: 1 sene 8 ay cezası olan kişi yakalandı

-Mahalleden ve polis ekiplerinden detay



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da polis uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla baskın yaptığı evde aranması olan şahsı gözaltına aldı. Şüphelinin 1 sene 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Olay saat 03.00 sularında merkez ilçe Yıldırım'a bağlı 7.Yazıcı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı bir evin zemin katından gelen garip sesler üzerine harekete geçen mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis zemin katta bulunan ve uyuşturucu madde kullandığından şüphe ettiği T.S (28) isimli vatandaşın kimlik bilgilerini kontrol ettiği esnada şahsın emniyet kayıtlarında bulunan aranmasının olduğu uyuşturucu suçundan 1.sene 8 ay cezası olduğunu tespit etti. Durum üzerine gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

