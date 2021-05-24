BURSA - Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücü görüntü alan gazetecilere saldırmaya çalıştı
- Sürücüsü polisten kaçarken kaza yapan aracın içindeki alkol şişeleri - Kaçan sürücünün çarptığı araç - Polisin dur ihtarına uymayıp otomobille kaçarken başka bir araca çarpan kişinin gözaltına alınması - Yakalanan sürücünün basın mensuplarına sözlü saldırısı Bursa 'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücü görüntü alan gazetecilere saldırmaya çalıştıBURSA (AA) - Bursa 'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken başka bir araca çarpan otomobilin sürücüsü yakalandı.Ekipler, durumundan şüphelendikleri 16 JA 300 plakalı otomobili Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda durdurmak istedi.Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü ile ekipler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.Stadyum Caddesi'nde hızını artırarak kaçmaya çalışan sürücü otomobiliyle öndeki araca çarptı.Kazanın ardından gözaltına alınan ve isminin Oğuzhan S. olduğu öğrenilen sürücünün, ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.Ekipler tarafından yapılan alkol muayenesinde Oğuzhan S'nin 0,74 promil alkollü olduğu belirlendi.Öte yandan aracın içerisinde polis ekiplerince boş içki şişeleri bulundu.Oğuzhan S, gözaltı işlemi sırasında görüntü alan gazetecilere hakaret ederek saldırı girişiminde bulundu.
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