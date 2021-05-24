Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücü görüntü alan gazetecilere saldırmaya çalıştı

BURSA - Polisin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücü görüntü alan gazetecilere saldırmaya çalıştı

- Sürücüsü polisten kaçarken kaza yapan aracın içindeki alkol şişeleri - Kaçan sürücünün çarptığı araç - Polisin dur ihtarına uymayıp otomobille kaçarken başka bir araca çarpan kişinin gözaltına alınması - Yakalanan sürücünün basın mensuplarına sözlü saldırısı Bursa 'da polisin kovalamaca sonucu yakaladığı sürücü görüntü alan gazetecilere saldırmaya çalıştıBURSA (AA) - Bursa 'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken başka bir araca çarpan otomobilin sürücüsü yakalandı.Ekipler, durumundan şüphelendikleri 16 JA 300 plakalı otomobili Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda durdurmak istedi.Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü ile ekipler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.Stadyum Caddesi'nde hızını artırarak kaçmaya çalışan sürücü otomobiliyle öndeki araca çarptı.Kazanın ardından gözaltına alınan ve isminin Oğuzhan S. olduğu öğrenilen sürücünün, ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.Ekipler tarafından yapılan alkol muayenesinde Oğuzhan S'nin 0,74 promil alkollü olduğu belirlendi.Öte yandan aracın içerisinde polis ekiplerince boş içki şişeleri bulundu.Oğuzhan S, gözaltı işlemi sırasında görüntü alan gazetecilere hakaret ederek saldırı girişiminde bulundu.

Gözaltı İşlemi Alkol Muayenesi Polis Ekipleri Dur İhtarı Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement