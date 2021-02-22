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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor

Bursa polisi zehir tacirlerine geçit vermiyor

Şahısların emniyetten çıkışı

( BURSA ) - BURSA

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Akalan Uyuşturucu Tacirleri 


- Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda uyuşturucu tacirlerine darbe üstüne darbe indirdi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan E.Z. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, elindeki poşette içinde 4,5 gram esrar, ayrıca çay kutusunun içinde gizlenmiş 5 gram metanfetamin tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Z. ile birlikte takibe alınan U.A ve M.Y isimli şahıslara yönelik yapılan operasyonda ise 75 gram metanfetamin ele geçirildi. GBT sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AK-MŞ)
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