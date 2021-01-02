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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

ZANLILARIN EMNİYETTEN ÇIKARILMASI

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri 

-YAPILAN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLERİN FOTOĞRAFI

( BURSA ) BURSA

- Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonda 8 kişinin bulunduğu ikametgaha eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 1 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda, 8 kişinin gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 250 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan M.G, R.S., İ.A., ve A.S. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, S.C.K, Y.K., D.A. ve N.S.'nin ise adli tahkikatı devam ediyor.
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