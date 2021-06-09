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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

BURSA - Plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

- Yanan fabrika içerisinden görüntüler - İtfaiye araçlarının yangına müdahalesiBURSA (AA) - Bursa 'nın Yıldırım ilçesinde plastik atık fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.Vakıf Mahallesi'ndeki plastik atıkların bulunduğu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.Atık fabrikasındaki plastik malzemelerin yandığı yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Fabrika Jandarma Bild Yangına Müdahale Trol 

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