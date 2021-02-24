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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Park halindeki servis araçları yandı

BURSA - Park halindeki servis araçları yandı

- Yanan araçlardan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiBURSA (AA) - Bursa 'da alev alan park halindeki 2 servis aracı kullanılamaz hale geldi.Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi 2. Boyacı Sokakta park halindeki 16 NK 753 ve16 NK 930 plakalı 2 servis aracında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Alevler kısa sürede büyürken yan tarafta bulunan 2 katlı bir eve de zarar verdi. Evde oturan yaşlı iki şahıs dumandan hafif şekilde etkilenirken itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.Araçlar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis Polis Ekipleri Servis Aracı Yangına Müdahale 

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