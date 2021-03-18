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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURSA-ÖZEL-TEKRAR) Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı

BURSA-ÖZEL-TEKRAR) Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı

Saldırganın yakalanması

Hastane Güvenlik Görevlisi Taksi Şoförü Madde Bağımlısı Polis Ekipleri 

-Bıçaklanan vatandaşların hastaneye kaldırılması
-Saldırganın ekip otosuna bindirilmesi
-Gazetecilerle diyaloğu

BURSA -ÖZEL) Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan suç makinesi böyle yakalandı- Bursa’da madde bağımlısı şahıs dehşet saçtı, 2’si ağır 3 kişi yaralandı- 3 kişiyi bıçakladı, neden bıçakladığını soran gazeteciye "Sana ne" diye cevap verdi- Madde bağımlısı genç telefonlarını istediği 3 şahsı bıçakladı BURSA

- Bursa’da madde bağımlısı genç, sokak ortasında 3 kişiyi bıçakladı. Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan genç, güçlükle etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, İdris D, İntizam Mahallesi Kanara Sokak üzerinde arkadaşıyla konuşmak için telefonunu istediği Koray B.’den olumsuz cevap alınca, yanında bulunan bıçakla Koray B.’yi hafif yaraladı. Olay yerinden kaçan İdris D., Mudanya Caddesi üzerinde bulunan bir benzinliğe kadar koştu. Zanlı, benzinlikte durdurduğu ticarî taksiye binmek istedi. Takside bulunan yolcu Ümit P. ve taksi şoförü buna karşı çıktı. Kızan İdris D, Ümit P.’yi göğsünden ağır yaralayıp uzaklaştı.Kültürpark'ta güvenlik görevlisi Abdullah Y.’nin müdahale etmesine sinirlenen İdris D., güvenlik görevlisini de göğsünden bıçakladı. Buradan hızla ayrılan saldırgan vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.Zanlı genç, gazetecilerin "Neden bıçakladın" sorusuna, "Hepsini ben bıçakladım, sana ne" diye cevap verdi. Soğuk kanlı hareketleriyle dikkat çeken zanlı emniyete götürüldü.
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