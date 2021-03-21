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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
BURSA - Otoyolda bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

BURSA - Otoyolda bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

- Kaza yerinden görüntüler - Cesedin araçtan çıkartılması Bursa 'da otoyolda bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsünün araçta sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendiBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde otoyolda bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü.Mert Ökmen (48) idaresindeki YE67 GXO yabancı plakalı otomobil, İstanbul - Bursa - İzmir Otoyolu'nun Karsak Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsünün araçta sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi.Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Mert Ökmen'in cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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