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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
(BURSA Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

(BURSA Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

KAZA YERİ

Cenaze Altın Gözaltı Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-KAZA YAPAN MOTOSİKLETİN SON HALİ
-KAZAYA KARIŞAN ARACIN SON HALİ
-KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜNÜN CENAZE ARACINA KONULUŞU
-KAZA YERİNDE İNCELEME YAPAN EKİPLER

BURSA

- Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille motosikletin virajda kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 17.15 sıralarında Karacabey Boğaz yolu üzerinde meydana geldi. Boğazköy istikametinden ilçe merkezine seyreden Hidayet Y. (43) idaresindeki 16 DF 235 plakalı otomobil karşı yönden gelen Halit Durmuş'un (55) kullandığı plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savrulurken, motosiklet sürücüsü Halit Durmuş, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, otomobilde de büyük hasar oluştu. Olay yeri incelemesinin ardından, Halit Durmuş'un cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hidayet Y. gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (YK-MŞ)
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