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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'nın tarihi mekanlarından kartpostallık muhteşem görüntüler

Bursa'nın tarihi mekanlarından kartpostallık muhteşem görüntüler

Bursa'dan genel kar manzaraları

( BURSA - ÖZEL)- Kar yağışının ardından kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi BURSA

Gecekondu Gesi Kar Manzaraları Tarihi Mekan Kar Yağışı 


- Bursa’da 2 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle şehir merkezi beyaza büründü. Şehrin simgesi olan Yeşil Türbe, Tophane Saat Kulesi, Irgandı Köprüsü, Setbaşı Köprüsü, Uludağ Yamaçları'nda karla birlikte kartpostallık görüntüler oluşurken, o anlar drone ile havadan görüntüledi. Bursa’da günler öncesinden uyarıları yapılan kar yağışı 2 gündür etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaza bürünürken, Bursa’nın tarihi dokusuyla buluşan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle Yeşil Türbe, Tophane Saat Kulesi, Setbaşı ve Irgandı Köprüleri ile Uludağ'ın eteklerinde bulunan gecekonduların beyaz gelinliği giymesiyle, tablo gibi görüntüler, Bursalıları mest etti. Bu anlar, drone ile havadan görüntülendi. (BÖ-İHS)
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