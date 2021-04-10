Bursa'nın T2 tramvay hattındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor

-t2 hattından detaylar



( BURSA -DRONE) BURSA



- Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistemi kentin kuzeyi ile buluşturacak projesi olan T2 tramvay hattında çalışmalar gece gündüz demeden devam ediyor. Hat üzerinde yer alan 9 üst geçitten sonuncusu olan Gençosman üstgeçidinin çelik montajı da sokağa çıkma yasağı ile başlayıp, sabaha kadar süren çalışmalarla tamamlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kenti demir ağlarla örme hedefleri doğrultusunda projelendirdiği Kent Meydanı Terminal tramvay hattında eksik imalatların tamamlanması için yapılan ihale kapsamındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Toplam 9 bin 445 metre uzunluğunda 11 istasyonlu T2 hattının, T1 hattına entegrasyonu çalışmaları bir taraftan devam ederken, diğer taraftan hat üzerindeki eksik imalatlar da bir bir tamamlanıyor. İhale kapsamında hat üstyapısındaki eksik ray kaynakları, raylarının gerdirilmesi, ayarlamaların yapılması, makas montajları, makas kaynakları, eksik imalatların tamamlanması, hat üzerindeki 9 adet üstgeçit istasyonun dış cephe kaplamaları, cam ve prefabrik kaplama işleri gibi tüm eksiklikler gideriliyor. Trafiğin olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar ağırlıklı olarak sokağa çıkma yasağı olan saatler arasında gerçekleştiriliyor. Hat üzerindeki 9 üst geçitten biri olan Gençosman üstgeçidinin çelik montajı da sabaha kadar süren çalışmalarla tamamlandı. Sokağa çıkma yasağının başladığı saat 21.00’da çalışmaların startını veren ekipler, günün ilk ışıklarına kadar süren hummalı çalışma ile üstgeçidin çelik montaj imalatını tamamladı. "Yasakları değerlendiriyoruz" Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfusu 3 milyonu aşan, merkezde yoğun araç trafiğinin olduğu bir kentte özellikle ulaşım yatırımlarının trafiği aksatmadan yapılmasının mümkün olmadığını belirterek, bu nedenle pandemi yasaklarını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.



Geçtiğimiz yıl sadece hafta sonu yasaklarında yaklaşık 80 bin ton asfalt dökerek, ana arterleri daha sağlıklı hale getirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Kent Meydanı - Terminal tramvay hattımızın çalışmalarında da mümkün olduğunca trafiği aksatmamaya gayret ediyoruz. Çalışmaların büyük bir bölümünü gece tamamlıyoruz. Amacımız zamanı en iyi şekilde değerlerdirerek, çalışmaları bir an önce tamamlamak” dedi.

(SA-İHS)



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