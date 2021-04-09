Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa'nın merkez ilçelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Bursa'nın merkez ilçelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Görüntü merkez ilçelerden kar görüntüsü

( BURSA )-Merkez ilçelerdeki kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken Uludağ'da 1 metre 10 santimetreye ulaştı BURSA

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Kış Turizmi Yağışlı Hava Kar Yağışı 


- Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava sonrası merkez ilçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da ise yoğun kar yağışı sonucu kar kalınlığı 1 metre 10 santimetre oldu. Bursa'da dün etkisini kaybeden rüzgarlı hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Bursa'nın merkez ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Diğer yandan kış turizmin en önemli merkezli biri olan Uludağ'da ise kar kalınlığı 1 metre 10 santimetreye ulaştı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre ise yarın hava sıcaklığının yükselmesinin ardından soğuk havanın Bursa'yı terk edeceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement