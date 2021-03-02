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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’nın en güzel çamlığı açılıyor

Bursa’nın en güzel çamlığı açılıyor

ÇAMLIKTAN GÖRÜNTÜ

Allah Çocuk Parkı 

-AÇIKLAMA

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan Kozdere çamlığının düzenlemesi sona erdi. Yakında hizmete açılacak mesire alanında vatandaşların rahat etmesi için bütün çalışmalar tamamlandı. Belediye Başkanı Davut Aydın, Ak Parti ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, çevre düzenlemesi yapılan Kozdere çamlığında incelemelerde bulundu. Başkan Davut Aydın, “Çocukluğumdan bu yana gelen bütün belediye başkanları Kozdere çamlığını mesire alanı yapacağız derlerdi. Cenabı Allah bunu bize nasip etti. Bizde Cumhur ittifakının desteği ile bu parkımızı gerçekleştirdik. Yenişehir’de vatandaşlarımızın en çok gelip piknik yapacağı, çocukların rahatça gülüp eğleneceği, oyun parkının olduğu ve yakında kır kahvesinin ve kır lokantasının da temelleri atılacağı bir mesire alanı hâline gelecek. Burası 120 dönüm civarında, ama biz 36 dönüm alanı telle çevirdik. 21 kamelya, 55 civarında ormancı masası, yürüyüş yollarımız, çocuk parkımız, lokanta, mescit, lavabo, otoparkımız hepsi mevcut” diye konuştu.
Başkan Aydın, “İnşallah ilerleyen günlerde burası açıldığında, kesin bir karar vermiş değiliz, fakat kır düğün solonu da olabilecek şekilde bir alanımız mevcut. Bu alanı da kır düğünü için ayırmayı düşünüyoruz” dedi.
(FA-MŞ)
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