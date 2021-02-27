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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'nın en dar sokağı...Bu sokaktan iki kişi yan yana geçemiyor

Bursa'nın en dar sokağı...Bu sokaktan iki kişi yan yana geçemiyor

SOKAKTA KARŞI KARŞIYA GELİP GEÇEMEYEN İKİ VATANDAŞTAN GÖRÜNTÜ

Irak 

-SOKAKTA KARŞIDAN GELEN KİŞİYE YOL VERİLMESİNDEN GÖRÜNÜTÜ
-DAR SOKAKTAN GEÇENLERDEN GÖRÜNTÜ
-SOKAKTAN DETAYLAR
-SOKAKTA YAŞAYAN BİROL DEMİR RÖP.

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın tarihî semtinde bulunan sokakta iki kişi yan yana yürüyemiyor. Yıldırım ilçesinde bulunan Pilavcı Aralığı darlığıyla görenleri hayretler içinde bırakıyor. Bursa'nın en eski ve turistlik mahallesi olan Yeşil semtinde bulunan sokakta iki kişi karşı karşıya geldi mi biri yol vermek durumunda kalıyor. Apartman girişlerinin de bulunduğu sokakta yaşayanlar en çok sıkıntıyı eşya taşırken çekiyor. Darlığıyla ün yapmış sokağı çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor. Bursa'nın en dar sokağında yaşayan Birol Demir, "Mahallemiz Bursa'nın en eski ve turistlik mahallelerinden biri. Mahallemizde bulunan Pilavcı Aralığı Bursa'nın en dar sokağı. Burada iki kişi karşı karşıya geldi mi geçemiyor. Biri diğerine yol vermek durumunda kalıyor. Sokağımızın darlığını duyan görmek için buraya geliyor. Sokağımız darlığıyla büyük ilgi çekiyor. En çok eşya taşırken zorluk çekiyoruz" dedi.

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