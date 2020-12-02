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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Mobilya yüklü tırın dorsesi devrildi

BURSA - Mobilya yüklü tırın dorsesi devrildi

- Kazada devrilen tırın dorsesinden görüntülerBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklü tırın dorsesinin devrilmesi sonucu, mobilya ürünleri kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de, Ufuk Ç. yönetimindeki 33 CCH 24 plakalı tırın dorsesi, dönüş esnasında tırdan ayrılarak devrildi.Sürücü kazayı yara almadan atlatırken dorsedeki mobilya ürünleri kullanılamaz hale geldi.

Gesi Mobilya 

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