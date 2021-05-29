BURSA - Mobilya fabrikasının kimyasallar bölümünde çıkan yangın söndürüldü
- Yangın çıkan mobilya fabrikası - İtfaiye ekiplerinin yangın soğutma çalışmaları Bursa 'da mobilya fabrikasının deposunun kimyasallar bölümünde çıkan yangın söndürüldüBURSA (AA) - Bursa 'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.Çalı Mahallesi Gri Cadde'deki bir fabrikanın deposunda kimyasalların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle depoda maddi hasar meydana geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım