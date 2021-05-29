Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Mobilya fabrikasının kimyasallar bölümünde çıkan yangın söndürüldü

BURSA - Mobilya fabrikasının kimyasallar bölümünde çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan mobilya fabrikası - İtfaiye ekiplerinin yangın soğutma çalışmaları Bursa 'da mobilya fabrikasının deposunun kimyasallar bölümünde çıkan yangın söndürüldüBURSA (AA) - Bursa 'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.Çalı Mahallesi Gri Cadde'deki bir fabrikanın deposunda kimyasalların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle depoda maddi hasar meydana geldi.

Polis Fabrika Mobilya Fabrikası Mobilya Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement