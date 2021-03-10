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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BURSA - Miraç Kandili idrak edildi

BURSA - Miraç Kandili idrak edildi

- Ulu Cami'de Miraç Kandili - Kuran - ı Kerimin okunması - Duaların edilmesiBURSA (AA) - Bursa , Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Bursa 'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi.
Kur'an - ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi ve helva ikram edildi. - ÇanakkaleÇanakkale'de de vatandaşlar camilere gidip dua etti.Kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde mevlit okutuldu.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uygun gerçekleştirilen kandil programı sonrası katılanlara lokma ikramı yapıldı. - BalıkesirÇarşı merkezdeki Zağnos Paşa Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi.
Vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın vaazıyla süren program, mevlit ve duaların okunmasının ardından yatsı namazının kılınmasıyla sona erdi. - EskişehirReşadiye Camii ve İlahiyat Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programlarına, vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında kurallara uyarak katılım sağladı.Camiyi dolduran vatandaşlar, akşam namazından sonra Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Ziya Albayrak'ın vaazını dinledi. - Kütahyaİl Müftülüğünce, kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an - ı Kerim ve ilahiler okundu.

Koronavirüs İlahi Akkale Kandil 

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