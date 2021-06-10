Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bursa metrosunda korku dolu anlar... Şehrin metro hattını yarım saat kilitledi

Bursa metrosunda korku dolu anlar... Şehrin metro hattını yarım saat kilitledi

- kendisini elindeki bıçakla rehin alan A.D.

Sağlık Ekibi Tahkikat Psikoloji Toplu Ulaşım Sağlık Ekipleri 

-- Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabaları
-- Bayılması sonucu trenin altından çıkarılması
-- Ambulansla hastaneye kaldırılması

( BURSA - ÖZEL) Bursa metrosunda korku dolu anlar...Şehrin metro hattını yarım saat kilitledi- Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden bir kişi elindeki bıçakla kendisini tramvayın altına attı BURSA

- Bursa'da bir kişi, elindeki bıçakla metronun altına yatarak yarım saat boyunca doğu hattında toplu ulaşımı kilitledi. Polis ekiplerinin ikna çabalarının sonucu etkisiz hale getirilen vatandaş trenin altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. O anlar kameralara yansıdı. Olay, saat 11.15 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Ankara yolu üzerinde bulunan Yüksek İhtisas Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 53 yaşındaki A.D. psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek metro raylarına atladı. Burada uzun süre direnen A.D. daha sonra zorunlu olarak duran metronun altına elindeki bıçakla girerek direnmeye devam etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süre ikna çabalarına karşılık vermeyen A.D. sonrasında ikna olduğu sırada raylarda bayılarak yere düştü. Polis ve sağlık ekipleri tarafından metronun altından çıkartılan A.D. olay yerindeki ilk tedavisini ardından ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement