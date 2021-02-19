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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Operasyon ve zanlıların çıkarılması

( BURSA ) BURSA

Kamu Görevlisi Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü İstihbarat 


- FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi Bylock kullandığı tespit edilen 16 kamu görevlisi Bursa merkezli 4 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa merkezli, Kastamonu, Bitlis ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Bylock kullandığı tespit edilen, sözde örgüt liderinin talimatı ile Bank Aksa' ya para yatıran ve haklarında örgüt içerisinde ev abiliği, ev ablalığı ve sohbet imamlığı yaptığı yönünde ifadeler bulunan ve kod adı kullandıkları tespit edilen 2'si aktif kamu görevlisi 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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