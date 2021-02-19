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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

- Operasyondan görüntülerBURSA (AA) - Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları, aralarında örgütte "ev abiliği, ev ablalığı ve sohbet imamlığı" yapanların olduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa , İstanbul, Kastamonu ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2'si aktif kamu görevlisi 16 şüpheli gözaltına alındı.Zanlılara ait adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el kondu.

Kamu Görevlisi Yakalama Kararı İstihbarat 

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