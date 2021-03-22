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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Maske takmamak için direnen kadın ve annesi hakkında işlem yapıldı

BURSA - Maske takmamak için direnen kadın ve annesi hakkında işlem yapıldı



: - Maske takmak istemeyen kadının polisler tarafından ikna edilme görüntüsü - Kadının emniyete götürülmesi Bursa 'da maske takmamak için direnen kadın ve annesi hakkında işlem yapıldıBURSA (AA) - Bursa 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uymayıp maskesi olmadan banka şubesine girmek isteyen ve polise direnen kadın ile annesi hakkında yasal işlem uygulandı.N.G. (53) ve annesi N.G, bir işlem için Osmangazi ilçesi Heykel semtindeki bir banka şubesine gitti.Kadınlar, maske takmadıkları için bankadaki özel güvenlik görevlilerince içeri alınmadı. Bu kişilerin şubeye girmek için ısrar etmesi üzerine görevliler durumu polise bildirdi.Bölgeye gelen polis ekipleri, anne kızı bu konuda uyardı. Uzun süre maske takmamak için ekiplere direnen kadınlar, polis merkezine götürüldü.N.G. ve annesine maske takmadıkları için cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Koronavirüs Polis Merkezi Özel Güvenlik Polis Ekipleri Banka Şubesi 

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