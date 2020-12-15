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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
BURSA - Maske denetiminde polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı

BURSA - Maske denetiminde polise mukavemet eden kadın gözaltına alındı

- Olay anından detaylar Bursa 'da maske denetiminde polise mukavemet eden kadın gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine ilişkin denetimlerde, maske takmamakta direnerek mukavemette bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında denetim yaptı.Ekipler, hafif raylı sistem Bursa Ray'ın Osmangazi İstasyonu çıkışında maskesi bulunmadığı görülen Gamze S'yi (20) uyardı.Polisler, maske takmamakta direnen, kendilerine mukavemette bulunup hakaret eden kadını sakinleştirmeye çalıştı.Gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezine götürülen Gamze S. hakkında "görevli memura mukavemet ve hakaret"ten yasal işlem başlatılarak, tedbirlere uymadığı gerekçesiyle para cezası verildi.
Kadın, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Koronavirüs Raylı Sistem Para Cezası Memur Irak 

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