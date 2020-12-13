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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
BURSA - Kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

BURSA - Kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

- Şüphelinin üst araması yapılması - Şüphelinin üzerinden çıkan uyuşturucu madde - Şüphelinin gözaltına alınması Bursa 'da kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktıBURSA (AA) - Bursa 'nın Nilüfer ilçesinde, kısıtlamayı ihlal eden ve üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.Kovid - 19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapan polis ekipleri, Ata Bulvarı'nda T.K'nin kullandığı 34 CVR 211 plakalı otomobili durdurdu.Kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıktıkları tespit edilen T.K ile otomobildeki E.R'nin durumdan şüphelenen polis ekibinin yaptığı aramada, E.R'nin üzerindeki sigara kutusundan bir miktar uyuşturucu çıktı.E.R. gözaltına alındı, T.K'ya idari para cezası uygulandı.

Para Cezası Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Sigara Polis Ekipleri 

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