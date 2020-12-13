BURSA - Kereste atölyesindeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü
- Yangın çıkan kereste atölyesinden görüntü - Ekiplerin çalışmalarıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl İlçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Mahmudiye Mahallesi 2. Mobilya Sokak’ta devriye gezen bekçiler, kereste atölyesinden duman yükseldiğini fark edince durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.Yangının iş yerindeki sobanın harlamasından çıktığı tespit edildi.
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