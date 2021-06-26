Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Kazı çalışmasında toprak kayması sonucu mahsur kalan işçi kurtarıldı

BURSA - Kazı çalışmasında toprak kayması sonucu mahsur kalan işçi kurtarıldı

- Kurtarma operasyonundan görüntüler Bursa 'da kazı çalışmasında toprak kayması sonucu mahsur kalan işçi kurtarıldıBURSA (AA) - Bursa 'nın Kestel ilçesinde altyapı çalışması için iş makinesiyle kazı yapılırken toprak kayması sonucu mahsur kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Barakfakih Mahallesi'nde doğal gaz hattı için iş makinesiyle kazı yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi.Yaklaşık 6 metre derinlikteki çukurda beline kadar toprağın içinde kalan işçi İbrahim Gönül'ün (45) çıkarılması için bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Çalışmalar sonucu bir saatte kurtarılan işçi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Hastane İş Makinesi Toprak Kayması 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement