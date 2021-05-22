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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BURSA - Karacabey'de kuvvetli sağanak nedeniyle dereler taştı

BURSA - Karacabey'de kuvvetli sağanak nedeniyle dereler taştı

- Sel sularının tarım arazilerine dolması - Sulardan etkilenen mevsimlik işçilerin çadırlarından görüntüler - İşçilerin çadırlardan eşyalarını minibüslere taşıması - Biriken sular ve taşan dereler Bursa ve Balıkesir'de sağanak ve fırtına etkili oluyorBURSA (AA) - Bursa 'nın Karacabey ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dere suları, tarım arazilerine ve bölgede bulunan iş makinelerine zarar verdi.İlçenin kırsal Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Yeşildere, sağanak nedeniyle taştı.Taşkın sebebiyle bölgedeki tarım arazileri su altında kaldı, ağaçlar kökünden söküldü.Mahalledeki bazı evleri su bastı.Karacabey - Çanakkale kara yolu da taşan sular nedeniyle araç trafiğine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Güzergah Tarım Akkale Mevsimlik İşçi 

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