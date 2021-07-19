Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bursa kaçan boğan, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa kaçan boğan, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi

Bursa kaçan boğan, kendisini kovalayan adamı böyle yere serdi

Boğayı Yakalamaya Çalışma Anları

Kaçak Akalan Kamera Kaçak Boğa 

-Boğanın Yaşlı Adamı Düşürme Anı
-Boğanın Caddede Gezme Anı
-Kamyonetle Yakalamaya Çalışma

( BURSA )- Bursa'da kaçan boğa mahalle sakinlerini bir saat peşinde koşturdu BURSA

- Bursa'da Kurban Bayramı öncesi firar eden bir boğa mahalle sakinlerine zor anlar yaşattı. Öfkeli boğa kendisini yakalamak isteyen bir mahalle sakinini yere serdi. O anlar kameraya yansıdı Olay merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ellerinden sahipleri kaçan boğayı kamyonet ile takip etmeye başladılar. Mahalle sakinleri, kaçak boğa mahalleye girince kamyonetle gidiş yönünü kapatarak boğayı yakalamaya çalıştı. O esnada öfkeli boğa kendisini yakalamak isteyen adamı yere serdi. Bu kişi olaydan şans eseri hafif yaralı kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı. Mahalle sakinlerinin desteğiyle bir saatte yakalanan boğa Kurban Bayramı'nda kesilmek üzere evin bahçesine götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı